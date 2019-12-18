ГТС Украины. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130980-peregovory-o-tranzite-rossiyskogo-gaza-mogut-vozobnovitsya-vesnoy-esli-ne-udastsya-dogovoritsya.html

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Транзит российского газа через территорию Украины остается одной из самых болезненных тем. Хоть вероятность того, что Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа в Европу остается большой, все же не исключен вариант, что сторонам не удастся достигнуть согласия в данном вопросе до нового года.

Такое заявление сделал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на гала-вечере журнала «НВ» «Мир в 2020 году», который проходил вчера вечером.

Коболев выразил надежду, что газовый договор все же будет подписан. Но если стороны не смогут договориться до нового года, то продолжения дискуссии возможно только в апреле-мае следующего года. Чиновник добавил, что в переговорном процессе могут участвовать не только Украина и Россия, но и заинтересованные европейские страны.

Коболев считает, что введение Конгрессом США санкций по «Северному потоку-2» увеличит шансы на подписание контракта по транспортировке российского газа в ЕС через территорию Украины уже в этом году или начале следующего. Он выразил надежду, что Конгресс США не будет затягивать с принятием данного решения.

Глава «Нафтогаза» отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины станет серьезным вызовом для экономики нашей страны, а также поставит под угрозу планы правительства по планированию темпов роста экономики. По мнению Коболева, это может стать переломным моментом в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.