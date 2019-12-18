Оружие. Фото: РИА Новости

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Полиция в Ровно в одном из гаражей провела обыск, в результате которого было обнаружено и изъято более 10 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Кроме того, правоохранителями обнаружены записи о совершенных и планируемых преступлениях. Арсенал злоумышленников впечатляет.

Всего было изъято более 10200 единиц оружия и боеприпасов, сообщается на страничке Нацполиции Ровненской области в Facebook.

Преступники вели записи с указанием фамилий пострадавших от их действий лиц, а также разрабатывали планы своих будущих вооруженных нападений.

Обыск производился в рамках уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровненского городского суда. Полицией был задержан 45-летний житель Ровно, который подозревается в данном преступлении, а также в поджоге автомобиля. В гараже подозреваемого был произведен обыск.

Полицией было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов «Калашникова», пять винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов различных калибров.

Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям, а также проводит следственные мероприятия по установлению его вероятных сообщников.