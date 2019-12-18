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Ракурс
Зброя. Фото: РІА Новини

У Рівному в одному з гаражів вилучено понад 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

18 гру 2019, 08:22
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Поліція у Рівному в одному з гаражів провела обшук, у результаті чого було виявлено та вилучено понад 10 тис. одиниць зброї і боєприпасів. Крім того, правоохоронцями виявлено записи про вчинені і заплановані злочини. Арсенал зловмисників вражає.

Всього було вилучено понад 10200 одиниць зброї та боєприпасів, повідомляється на сторінці Нацполіції Рівненської області у Facebook.

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: Facebook

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: FacebookЗлочинці вели записи із зазначенням прізвищ постраждалих від їхніх дій осіб, а також розробляли плани своїх майбутніх збройних нападів.

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: Facebook

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: FacebookОбшук проводився у рамках кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду. Поліцією був затриманий 45-річний житель Рівного, який підозрюється у даному злочині, а також у підпалі автомобіля. У гаражі підозрюваного був проведений обшук.

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: Facebook

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: FacebookПоліцією було вилучено 70 корпусів гранат та запалів до них, 27 електродетонаторів, шість тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підствольний гранатомет, 16 пістолетів, п’ять револьверів, чотири пістолети-кулемети, вісім автоматів «Калашникова», п’ять гвинтівок, одна СВД, одну гладкоствольну рушницю та понад 10 тис. патронів різних калібрів.

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: Facebook

Поліція у Рівному вилучила в одному з гаражів більше 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів. Фото: FacebookПоліція перевіряє причетність підозрюваного до інших злочинів, а також проводить слідчі заходи по встановленню його ймовірних спільників.

Джерело: Ракурс


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