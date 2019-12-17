Митинги под зданием Верховной Рады. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n130978-glavnye-novosti-za-17-dekabrya-akcii-protesta-v-kieve-i-sankcii-protiv-nord-stream-2.html

Ракурс

Митинг против открытия рынка земли сегодня под стенами Верховной Рады устроили представители партий «Свобода», «Батькивщина», «Нацкорпус», «Аграрная партия» и ряда организаций. Не обошлось без конфликтов — между активистами и полицией произошли столкновения, правоохранителей облили зеленкой, а в толпе распылили слезоточивый газ. Впоследствии силовики разогнали акцию протеста. В результате происшествия пострадали около 20 правоохранителей, полицейские задержали 26 нарушителей.

Пенсионный фонд с 1 декабря повысил размер минимальной пенсии по возрасту в Украине. Сейчас она составляет 1 тыс. 638 грн. В фонде заявили, что сделали это в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении так называемых «диктаторских законов 16 января» касательно бывших народных депутатов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Авторитетное издание Time со ссылкой на информированные источники сообщило, что НАК «Нафтогаз Украины» судится с Кабинетом министров Украины. Газовики просят суд отменить разрешение на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании Ukrainian Energy, связанной с бывшим министром энергетики США Ником Перри.

Правоохранители установили личность организатора совершенного покушения на жизнь киевского депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Следствие считает, что к совершению преступления причастен 25-летний уроженец России. Иностранец привлек к совершению преступления бывшего бойца АТО.

Российская Федерация ввела новые санкции против Украины. В санкционный список внесли еще девять граждан Украины, запретили ввозить ряд медикаментов, детали жидкостных насосов, радиаторы и котлы центрального отопления.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который фигурирует в деле о закупке бракованных бронежилетов для армии, вышел из следственного изолятора. Залог внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

Американский Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который вводит санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и предусматривает выделение Украине военной помощи.