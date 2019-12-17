На мосту Патона в Киеве просело покрытие. Фото: lookmytrips.com

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В Киеве на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия.

Вследствие этого движение по мосту решили временно ограничить. Во время проведения ремонта автомобили будут двигаться только по одной полосе. Аварийные бригады будут работать на мосту с 21.00 17 декабря до 6.00 23 декабря. Об этом сообщил «Киевавтодор» в Facebook.

По словам дорожников, работы будут выполняться 24 часа в сутки. По возможности дорожники впоследствии обещают восстановить движение автотранспорта по мосту. Во время ремонта будет ограничен проезд по крайней правой полосе в направлении левого берега.

В «Киевавтодоре» отметили, что ремонтные работы начаты, чтобы остановить разрушение плиты автопроезда.

Как известно, мост Патона построен в 1953 году. Его длина составляет 1 тыс. 543 м. Для укрепления безопасности движения в 1968 году на мосту Патона установили полужесткое декоративно-художественное ограждение. В 2009 году реконструирован транспортную развязку на левобережном въезде на мост.

Напомним, в ноябре в Киеве полностью открыли движение Южным мостовым переходом, поскольку ремонтные бригады завершили работы по замене 27 деформационного шва. Ранее капитальные ремонты деформационных швов почти не проводились.