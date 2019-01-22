День Соборности Украины: в Киеве люди образовали живую цепь на мосту Патона (ФОТО, ВИДЕО)

День Соборности Украины: в Киеве люди образовали живую цепь на мосту Патона. Фото:

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Racurs.ua

Живую цепь на мосту Патона в Киеве образовали люди в честь 100-летия подписания Акта злуки об объединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

Участники акции на мосту Патона символически объединяют берега Днепра, двигаясь навстречу друг другу двумя колоннами. Колонна с левого берега символизирует УНР, а с правого берега — ЗУНР, сообщает «Громадське».

Отметим, что акция «Живая цепь Соборности» регулярно проходит на мосту Патона. В этом году мероприятие состоялось в 12-й раз.

Напомним, что 22 января в Украине празднуют День Соборности, посвященный историческому объединению Восточной и Западной Украины, которое состоялось в январе 1919 года. Тогда две республики объединились в единое соборное государство.

На государственном уровне этот праздник начали отмечать только в 1999 году, однако праздничные мероприятия в этот день происходили и раньше.

Ранее сообщалось, что в Праге на Карловом мосту живую цепь Единства образовали сотни украинцев и чехов.