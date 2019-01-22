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День Соборності України: у Києві люди утворили живий ланцюг на мосту Патона. Фото: 5 канал

День Соборності України: у Києві люди утворили живий ланцюг на мосту Патона (ФОТО, ВІДЕО)

22 січ 2019, 09:28
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Живий ланцюг на мосту Патона у Києві утворили люди на честь 100-річчя підписання Акту злуки про об'єднання Української народної республіки (УНР) та Західно-української народної республіки (ЗУНР).

Учасники акції на мосту Патона символічно об'єднують береги Дніпра, рухаючись назустріч одне одному двома колонами. Колона з лівого берега символізує УНР, а з правого берега — ЗУНР, повідомляє «Громадське».

Зауважимо, що акція «Живий ланцюг Соборності» регулярно відбувається на мосту Патона. Цьогоріч захід відбувся вдванадцяте.

Живий ланцюг на мосту Патона у Києві. Фото: styler.rbc.ua

Нагадаємо, що 22 січня в Україні святкують День Соборності, присвячений історичному об'єднанню Східної та Західної України, яке відбулося у січні 1919 року. Тоді дві республіки об'єдналися в єдину соборну державу.

На державному рівні це свято почали відзначати тільки в 1999 році, проте святкові заходи у цей день відбувалися і раніше.

Раніше повідомлялось, що у Празі на Карловому мосту живий ланцюг Єдності утворили сотні українців та чехів.


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