Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 18 декабря ожидается без существенных осадков, днем будет достаточно тепло во всех регионах.

Температура воздуха ночью 3−7° выше нуля по Цельсию, днем прогнозируют до 16° тепла. Ветер в Украине юго-западный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 декабря прогнозируется солнечная с облачностью. Температура воздуха ночью от 3−5° выше нуля, а днем 12−14° тепла.

Во Львове завтра ожидается облачность с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, днем 14−16° выше нуля.

В Одессе в среду существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха 4−6° выше нуля, днем 10−12° тепла.

В Днепре завтра облачность, но солнце будет выглядывать из-за облаков. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, а днем ожидается 6−8° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают солнце и облака. Ночью температура воздуха 3−5° выше нуля, днем 5−7° тепла.

В Карпатах 18 декабря будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью 4−5° тепла, днем 11−16° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 17 декабря прогнозировалась без осадков. Ветер ожидался южный, 7−12 м/с, а в Карпатах прогнозировали порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит 5−10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области — 11−16°.