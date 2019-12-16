В Украине 17 декабря осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n130916-pogoda-v-ukraine-na-17-dekabrya-bez-osadkov-vozmojny-tumany-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 декабря ожидается без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, 7−12 м/с, в Карпатах отдельные порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем — 5−10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области — 11−16°.

Погода в Киеве 17 декабря будет облачной с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 1−3°, днем — 8−10°.

Во Львове столбики термометров ночью опустятся до 3−5°, днем поднимутся до 13−15°.

В Одессе температура ночью составит 3−5 °, днем — 11−13°.

В Днепре синоптики прогнозируют 1−3° ночью и 6−8° днем.

В Харькове термометры ночью покажут 0−2°, днем — 5−7°.

На Закарпатье ночью ожидается 3−5°, днем — 10−12°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 декабря будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, в основном в начале и в конце суток.

Напомним, эксперты недавно создали динамическую карту, демонстрирующую лесные пожары, которые были в этом году. Карта создана на основе данных, собранных программой по мониторингу земной атмосферы Copernicus.