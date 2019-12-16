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В Україні 17 грудня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Погода в Україні на 17 грудня: без опадів, можливі тумани (КАРТА)

16 гру 2019, 17:12
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Погода в Україні 17 грудня очікується без опадів.

Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер південний, 7−12 м/с, у Карпатах окремі пориви до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 5−10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини — 11−16°.

Погода в Києві 17 грудня буде хмарною з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме 1−3°, вдень — 8−10°.

У Львові стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5°, вдень піднімуться до 13−15°.

В Одесі температура вночі становитиме 3−5°, вдень — 11−13°.

У Дніпрі синоптики прогнозують 1−3° вночі та 6−8° вдень.

У Харкові термометри вночі покажуть 0−2°, вдень — 5−7°.

На Закарпатті вночі очікується 3−5°, вдень — 10−12°.

Погода в Україні на 17 грудня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 17 грудня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, здебільшого на початку та наприкінці доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, експерти нещодавно створили динамічну карту, яка демонструє цьогорічні лісові пожежі. Карта створена на основі даних, зібраних програмою з моніторингу земної атмосфери Copernicus.

Джерело: Ракурс


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