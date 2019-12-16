В Україні 17 грудня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n130916-pogoda-v-ukrayini-na-17-grudnya-bez-opadiv-mojlyvi-tumany-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 17 грудня очікується без опадів.

Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер південний, 7−12 м/с, у Карпатах окремі пориви до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 5−10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини — 11−16°.

Погода в Києві 17 грудня буде хмарною з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме 1−3°, вдень — 8−10°.

У Львові стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5°, вдень піднімуться до 13−15°.

В Одесі температура вночі становитиме 3−5°, вдень — 11−13°.

У Дніпрі синоптики прогнозують 1−3° вночі та 6−8° вдень.

У Харкові термометри вночі покажуть 0−2°, вдень — 5−7°.

На Закарпатті вночі очікується 3−5°, вдень — 10−12°.

Геомагнітний стан у Києві 17 грудня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, здебільшого на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, експерти нещодавно створили динамічну карту, яка демонструє цьогорічні лісові пожежі. Карта створена на основі даних, зібраних програмою з моніторингу земної атмосфери Copernicus.