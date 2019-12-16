«Земля у вогні»: представлена динамічна мапа лісових пожеж за 2019 рік, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n130911-zemlya-u-vogni-predstavlena-dynamichna-mapa-lisovyh-pojej-za-2019-rik-video.html

Ракурс

Лісові пожежі, які були зафіксовані у 2019 році, показали на динамічній мапі.

Експерти створили півторахвилинний ролик. Дані для візуалізації зібрані в рамках програми Copernicus з моніторингу земної атмосфери.

Автори ініціативи вирішили донести інформацію про пожежі і забруднення навколишнього середовища до керівників великих компаній і органів влади. За словами фахівців, деякі результати візуалізації виглядають дуже несподівано.

Лісові пожежі негативно впливають на земну атмосферу і викиди парникових газів. Дослідники вважають, що в 2019 році через лісові пожежі в атмосферу потрапило близько 6 375 мегатонн CO2. Ситуацію в деяких регіонах автори експерименту назвали жахливою. Наприклад, в австралійському Сіднеї допустимі значення за рівнем якості атмосфери були перевищені у 12 разів.

Пожежна активність була середньою, але в деяких регіонах фіксувалися дуже високі показники, — зазначив Марк Паррингтон, один з учасників програми Copernicus.

Вчені заявили, що спостерігаються і позитивні тенденції. У Європі та тропічній Африці інтенсивність лісових пожеж знизилася. Дані експерти порівняли з першою декадою XXI століття.

Нагадаємо, у жовтні через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали 180 тис. мешканців. Зміну погодних умов назвали головною причиною стихії.