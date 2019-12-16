«Земля в огне»: представлена динамическая карта лесных пожаров за 2019 год, фото: pxfuel

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Ракурс

Лесные пожары, которые были зафиксированы в 2019 году, показали на динамической карте.

Эксперты создали полутораминутный ролик. Данные для визуализации собраны в рамках программы Copernicus по мониторингу земной атмосферы.

Авторы инициативы решили донести информацию о пожарах и загрязнении окружающей среды до руководителей крупных компаний и органов власти. По словам специалистов, некоторые результаты визуализации выглядят очень неожиданно.

Лесные пожары негативно влияют на земную атмосферу и выбросы парниковых газов. Исследователи считают, что в 2019 году из-за горящих лесов в атмосферу попало около 6 375 мегатонн CO2. Ситуацию в некоторых регионах авторы эксперимента назвали ужасающей. Например, в австралийском Сиднее допустимые значения по уровню качества атмосферы были превышены в 12 раз.

Пожарная активность была средней, но в некоторых регионах фиксировались очень высокие показатели, — отметил Марк Паррингтон, один из участников программы Copernicus.

Ученые заявили, что наблюдаются и позитивные тенденции. В Европе и тропической Африке интенсивность лесных пожаров снизилась. Данные эксперты сравнили с первой декадой XXI века.

Напомним, в октябре из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали 180 тыс. человек. Изменения погодных условий назвали главной причиной стихии.