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Погода в Україні. Фото: Ракурс
Погода в Україні на 18 грудня: синоптики спрогнозували хмарність та до 16° тепла (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n130976-pogoda-v-ukrayini-na-18-grudnya-synoptyky-sprognozuvaly-hmarnist-ta-do-16-tepla-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 18 грудня очікується без істотних опадів, вдень буде доволі тепло у всіх регіонах.
Температура повітря вночі 3−7° вище нуля за Цельсієм, вдень прогнозують до 16° тепла. Вітер в Україні південно-західний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.
Погода в Києві 18 грудня прогнозується сонячна з хмарністю. Температура повітря вночі від 3−5° вище нуля, а вдень 12−14° тепла.
У Львові завтра очікується хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, вдень 14−16° вище нуля.
В Одесі у середу істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря 4−6° вище нуля, вдень 10−12° тепла.
У Дніпрі завтра хмарність, але сонце виглядатиме з-за хмар. Вночі температура повітря 2−4° тепла, а вдень очікується 6−8° тепла.
У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють сонце та хмари. Вночі температура повітря 3−5° вище нуля, вдень 5−7° тепла.
У Карпатах 18 грудня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 4−5° тепла, вдень 11−16° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 18 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, погода в Україні 17 грудня прогнозувалася без опадів. Вітер очікувався південний, 7−12 м/с, а в Карпатах прогнозували пориви до 15−20 м/с. Температура повітря вдень становитиме 5−10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини — 11−16°.
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