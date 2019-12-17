Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 грудня очікується без істотних опадів, вдень буде доволі тепло у всіх регіонах.

Температура повітря вночі 3−7° вище нуля за Цельсієм, вдень прогнозують до 16° тепла. Вітер в Україні південно-західний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 грудня прогнозується сонячна з хмарністю. Температура повітря вночі від 3−5° вище нуля, а вдень 12−14° тепла.

У Львові завтра очікується хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, вдень 14−16° вище нуля.

В Одесі у середу істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря 4−6° вище нуля, вдень 10−12° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність, але сонце виглядатиме з-за хмар. Вночі температура повітря 2−4° тепла, а вдень очікується 6−8° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють сонце та хмари. Вночі температура повітря 3−5° вище нуля, вдень 5−7° тепла.

У Карпатах 18 грудня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 4−5° тепла, вдень 11−16° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 17 грудня прогнозувалася без опадів. Вітер очікувався південний, 7−12 м/с, а в Карпатах прогнозували пориви до 15−20 м/с. Температура повітря вдень становитиме 5−10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини — 11−16°.