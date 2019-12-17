Владимир Зеленский раскритиковал столкновения под ВРУ. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, раскритиковал сегодняшние столкновения во время акций протеста в Киеве, которые касались создания рынка земли.

Глава государства отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. При этом он подчеркнул, что каждый украинец имеет право на мирное собрание и выражение своего мнения. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, власти в течение месяцев слушают предложения по реформам. Украинский лидер заявил, что во время сегодняшнего митинга «звучали не голоса фермеров, а политические лозунги».

Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям, — написал президент.

Напомним, сегодня под стенами парламента прошли акции протеста против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения. Во время митинга между активистами и полицией произошли столкновения, которые закончились травмированием около 20 человек и задержанием 26 участников протестов. Впоследствии задержанных полиция отпустила.