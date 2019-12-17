Полиция отпустила задержанных активистов. Фото: nationalcorps.org

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Полиция отпустила 26 активистов, задержанных во время митингов под Радой против закона о рынке земли.

Требовали отпустить задержанных представители «Нацкорпуса», которые собрались возле отделения полиции Печерского района. Они грозились перекрывать дорогу, если митингующих будут удерживать в отделении. Об этом шла речь в трансляции события.

Задержанных отпускали по два-три человека каждые 5−10 минут. После этого представители Нацкорпуса решили вернуться к Верховной Раде.

Как известно, по факту беспорядков под Верховной Радой полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (сопротивление сотруднику полиции) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня под стенами Верховной Рады прошли акции протеста против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения. В массовых мероприятиях принимали участие 4 тыс. лиц. Митинг устроили представители партий «Свобода», «Батькивщина», «Нацкорпус», «Аграрная партия» и ряд организаций.

Так, во время митинга между активистами и полицией произошли столкновения, участие в них приняли почти 500 человек. Правоохранителей облили зеленкой, а в толпе распылили слезоточивый газ. Впоследствии силовики разогнали акцию протеста. Столкновения завершились травмированием около 20 человек и задержанием 26 участников протестов. Среди пострадавших — 17 правоохранителей, два из них сейчас находятся в больнице.