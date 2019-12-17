Поліція відпустила затриманих активістів. Фото: nationalcorps.org

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Поліція відпустила 26 активістів, яких затримали під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі.

Вимагали відпустити затриманих представники «Нацкорпусу», які зібралися біля відділку поліції Печерського району. Вони погрожували перекривати дорогу, якщо мітингувальників утримуватимуть у відділку. Про це йшлося в трансляції події.

Затриманих відпускали по дві-три особи кожні 5−10 хвилин. Після цього представники Нацкорпусу вирішили повернутися до Верховної Ради.

Як відомо, за фактом заворушень під Верховною Радою поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (опір працівнику поліції) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Верховної Ради відбулися акції протесту проти запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення. У масових заходах брали участь 4 тис. осіб. Мітинг влаштували представники партій «Свобода», «Батьківщина», «Нацкорпус», «Аграрна партія» та низки організацій.

Так, під час мітингу між активістами та поліцією сталися сутички, участь у них взяли майже 500 осіб. Правоохоронців облили зеленкою, а у натовпі розпилили сльозогінний газ. Згодом силовики розігнали акцію протесту. Сутички завершилися травмуванням близько 20 осіб та затриманням 26 учасників протестів. Серед постраждалих — 17 правоохоронців, двоє з них наразі перебувають у лікарні.