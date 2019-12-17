До рішення суду у справі ПриватБанку залишилося два дні. Фото: delo.ua

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Національний банк України визнає «ПриватБанк» неплатоспроможним, якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення у справі про націоналізацію.

При цьому НБУ робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність «ПриватБанку». При цьому всі дії координуватимуться з Кабінетом міністрів. Про це 17 грудня повідомила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації грудневого звіту про фінансову стабільність НБУ, передає «Громадське».

Якщо буде скасовувано націоналізацію, це означає двосторонню реституцію, тобто відміну всіх інших дій, які були зроблені після націоналізації, включаючи докапіталізацію банку, в результаті чого банк втратить капітал та визнається неплатоспроможним. Всі наступні кроки ми будемо координувати з урядом, — зазначила Рожкова.

При цьому банкір запевнила, що негативне для держави судове рішення не матиме негайних господарських наслідків.

Ми маємо план і ми утримаємо фінансову стабільність. Це буде трошки складніше, це буде негативним сигналом для інвесторів… і це ускладнить нашу роботу в принципі, але це не зруйнує нашу фінансову стабільність та співпрацю з МВФ, — додала вона.

Шостий апеляційний адміністративний суд в Україні 19 грудня розгляне апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію «ПриватБанку» наприкінці 2016 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір продати «ПриватБанк» впродовж найближчих трьох років після завершення судів у справах, які стосуються законності його приватизації.