Генерал Дмитро Марченко вийшов із СІЗО. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n130970-sprava-brakovanyh-bronejyletiv-general-marchenko-vyyshov-iz-sizo.html

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Дмитро Марченко, генерал-майор Збройних сил України, який підозрюється у справі про закупівлю бракованих бронежилетів для армії, вийшов зі слідчого ізолятора.

СІЗО Марченко покинув у вівторок, 17 грудня. Свій арешт генерал назвав намаганням здійснювати на нього психологічний тиск. Про це він заявив українським журналістам під стінами слідчого ізолятора, транслювали подію ЗМІ.

Військовослужбовець наголосив, що не причетний до закупівель неякісних «броників» й заявив, що справа проти нього сфабрикована.

Я займусь своїм здоров’ям, бо тут воно трішки похитнулося, — повідомив про свої плани Марченко після виходу з СІЗО.

Як відомо, заставу за Дмитра Марченка вніс п’ятий президент України Петро Порошенко. Прес-служба партії «Європейська солідарність» повідомила, що екс-глава держави самостійно вніс майже всю суму, ще понад 1 млн грн зібрали активісти.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду щодо Марченка й зменшив суму застави з 76 млн грн до 20 млн грн. Марченку інкримінують ч. 2 ст.28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади). Його відправили у СІЗО 11 листопада.

Також у справі про закупівлю неякісних бронежилетів фігурують топ-чиновники Міністерства оборони Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус та Василь Саковець.