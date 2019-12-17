Іван Баканов назвав пріоритети в роботі СБУ. Фото: ТСН

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Служба безпеки України в процесі реформування в основному займатиметься контррозвідувальною діяльністю.

Розслідування економічних злочинів, ймовірно, здійснюватиме Державне бюро фінансових розслідувань. СБУ допомагатиме розробляти державну програму з протидії економічним злочинам та запобігатиме їм. Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не лише України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити, — зазначив він.

Як відомо, 15 жовтня голова СБУ Іван Баканов подав президентові Володимирові Зеленському проект нової редакції закону «Про Службу безпеки України». Очікується, що в майбутньому СБУ відмовиться від невластивих спеціальним державним органам функцій, планується розширення контррозвідувального вектору роботи відомства.

Нагадаємо, політична партія «Голос» запропонувала ліквідувати департаменти «К» та захисту економіки Служби безпеки України.