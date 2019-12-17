Иван Баканов назвал приоритеты в работе СБУ. Фото: ТСН

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Служба безопасности Украины в процессе реформирования в основном будет заниматься контрразведывательной деятельностью.

Расследование экономических преступлений, вероятно, будет осуществлять Государственное бюро финансовых расследований. СБУ будет помогать разрабатывать государственную программу по противодействию экономическим преступлениям и предотвращать их. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, а и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить, — отметил он.

Как известно, 15 октября председатель СБУ Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины». Ожидается, что в будущем СБУ откажется от несвойственных специальным государственным органам функций, планируется расширение контрразведывательного вектора работы ведомства.

Напомним, политическая партия «Голос» предложила ликвидировать департаменты «К» и защиты экономики Службы безопасности Украины.