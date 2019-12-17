Зеленский в Баку нашел украинские сыры-колбасы и заключил ряд соглашений / Фото: Facebook. ОП

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Владимир Зеленский, который 17 декабря находится с официальным визитом в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана. Кроме этого, стороны подписали соглашение об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Также глава государства напомнил о приобретении мобильным оператором Азербайджана Bakcell мобильного оператора «Vodafone Украины» и призвал азербайджанский бизнес инвестировать в Украину на фоне будущей приватизации. Напомним, в прошлом году товарооборот между странами составил около 900 млн долл.

Торговый дом Азербайджана успешно работает в Киеве с 2018 года, а сегодня откроют торговый дом Украины в Азербайджане, — отметил Зеленский.

Дополнительно Зеленский пригласил жителей Азербайджана посетить не только Киев и Трускавец, но и пляжи Одессы. Кроме этого, во время официального визита в Баку Зеленский вместе с женой посетили Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета, где президент поделился со студентами секретами своего успеха.

Во-первых, нельзя врать самому себе. Во-вторых, надо уважать родителей. И еще — работать каждый день, — сказал Зеленский.

Также президент нашел в Баку украинский магазин.

Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан, — написал Зеленский в Facebook.

Напомним, что в октябре во время пресс-марафона глава государства рассказал, какие продукты покупает в магазинах. По словам Зеленского, хлеб он покупает по цене 25−30 грн, а сыр — 58 грн/кг.

Еще покупаю сыр, люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить. Вот и все, — говорил в октябре Зеленский.

Напомним, что пока президент находится в Баку, в центре Киева под стенами Верховной Рады состоялись четыре акции протеста, в ходе которых неоднократно возникали столкновения якобы из-за открытия рынка земли в Украине. В результате травмированы около 20 человек и задержаны 26 участников протестов.