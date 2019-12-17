Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Facebook, Офіс президента

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Володимир Зеленський, який 17 грудня перебуває з офіційним візитом у Баку, зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також взяв участь в церемонії підписання низки двосторонніх документів.

Зокрема, було підписано угоду про співпрацю у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану. Окрім цього, сторони підписали угоду про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом та Баку.

Також глава держави нагадав про придбання мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора «Vodafone Україна» і закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну на тлі майбутньої приватизації. Нагадаємо, торік товарообіг між країнами склав близько 900 млн дол.

Торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а сьогодні відкриють Торговий дім України в Азербайджані, — зауважив Зеленський.

Додатково Зеленський запросив мешканців Азербайджану відвідати не лише Київ і Трускавець, а й пляжі Одеси. Окрім цього, під час офіційного візиту до Баку Зеленський разом з дружиною відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету, де президент поділився зі студентами секретами свого успіху.

По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще — працювати щодня, — сказав Зеленський.

Також президент знайшов в Баку український магазин.

Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан, — написав Зеленський у Facebook.

Нагадаємо, що у жовтні під час прес-марафону глава держави розповів, які продукти купує у крамницях. За словами Зеленського, хліб він купує за ціною 25−30 грн, а сир — 58 грн/кг.

Ще купую сир, люблю дуже сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 гривень. Це той сир, який я люблю. Я можу собі дозволити це купити. От і все, — казав у жовтні Зеленський.

Нагадаємо, що поки президент перебуває у Баку, в центрі Києва під стінами Верховної Ради відбулися чотири акції протесту, під час яких неодноразово ставалися сутички нібито через відкриття ринку землі в Україні. Як наслідок, травмувалися близько 20 осіб і затримано 26 учасників протестів.