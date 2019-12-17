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Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Facebook, Офіс президента

Пригоди Зеленського в Баку: президент знайшов українські сири-ковбаси, поділився секретами успіху й уклав низку угод (ФОТО)

17 гру 2019, 17:33
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Володимир Зеленський, який 17 грудня перебуває з офіційним візитом у Баку, зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також взяв участь в церемонії підписання низки двосторонніх документів.

Зокрема, було підписано угоду про співпрацю у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану. Окрім цього, сторони підписали угоду про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом та Баку.

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Офіс президента

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Офіс президента

Також глава держави нагадав про придбання мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора «Vodafone Україна» і закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну на тлі майбутньої приватизації. Нагадаємо, торік товарообіг між країнами склав близько 900 млн дол.

Торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а сьогодні відкриють Торговий дім України в Азербайджані, — зауважив Зеленський.

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Офіс президента

Додатково Зеленський запросив мешканців Азербайджану відвідати не лише Київ і Трускавець, а й пляжі Одеси. Окрім цього, під час офіційного візиту до Баку Зеленський разом з дружиною відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету, де президент поділився зі студентами секретами свого успіху.

По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще — працювати щодня, — сказав Зеленський.

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод / Фото: Офіс президента

Також президент знайшов в Баку український магазин.

Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан, — написав Зеленський у Facebook.

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси

Зеленський у Баку знайшов українські сири-ковбаси й уклав низку угод

Нагадаємо, що у жовтні під час прес-марафону глава держави розповів, які продукти купує у крамницях. За словами Зеленського, хліб він купує за ціною 25−30 грн, а сир — 58 грн/кг.

Ще купую сир, люблю дуже сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 гривень. Це той сир, який я люблю. Я можу собі дозволити це купити. От і все, — казав у жовтні Зеленський.

Нагадаємо, що поки президент перебуває у Баку, в центрі Києва під стінами Верховної Ради відбулися чотири акції протесту, під час яких неодноразово ставалися сутички нібито через відкриття ринку землі в Україні. Як наслідок, травмувалися близько 20 осіб і затримано 26 учасників протестів.

Джерело: Ракурс


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