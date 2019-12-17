Бунт ув’язнених стався у СІЗО Кропивницького. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n130967-bunt-stavsya-u-sizo-kropyvnyckogo-sytuaciya-nekontrolovana-eks-kerivnyk-penitenciarnoyi-slujby.html

Ракурс

Бунт у СІЗО Кропивницького стався 17 грудня. Невдоволення низки в’язнів викликало те, що зі слідчого ізолятора почали вивозити «смотрящих».

Спершу тюремники вивезли двох «смотрящих», яких перевели в ізолятор тимчасового утримання Національної поліції. Проблеми почалися, коли намагалися вивезти третього, «головного наглядача». Про це сьогодні повідомив колишній глава Пенітенціарної служби Сергій Старенький у відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці в Facebook.

Співробітники СІЗО не особливо сприяли цьому вивезенню, дали можливість йому вільно пересуватися, сходити нібито за речами в камеру, попрощатися, що він зробив, щоб не підкорятися вимогам адміністрації і поліції, а закликав інших ув’язнених до непокори і його підтримки, нібито там їх вбивають, — зазначив він та наголосив, що по дорозі в камеру ув’язнений побив жінку-психолога.

Наголошується, що під час бунту в’язні вирвалися з камер й змогли відібрати у тюремників ключі. Співробітники СІЗО закрилися в адміністративній будівлі. За словами Старенького, адміністрація ізолятора не вмикала тривогу, а ситуація на місці події неконтрольована.

Старенький додав, що заворушення в СІЗО Кропивницького були й раніше, а керівництво ізолятора «не було зацікавлене в наведенні порядку».

Нагадаємо, у вересні в Львівській області затримали в’язнів-утікачів із Миколаєва. Під час затримання поранення дістав співробітник поліції.