Бунт заключенных произошел в СИЗО Кропивницкого. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Бунт в СИЗО Кропивницкого произошел 17 декабря. Недовольство ряда заключенных вызвало то, что из следственного изолятора начали вывозить «смотрящих».

Сперва тюремщики вывезли двух «смотрящих», которых перевели в изолятор временного содержания Национальной полиции. Проблемы начались, когда пытались вывезти третьего, «главного надзирателя». Об этом сегодня сообщил бывший глава Пенитенциарной службы Сергей Старенький в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Сотрудники СИЗО не особенно способствовали этому вывозу, дали возможность ему свободно передвигаться, сходить якобы за вещами в камеру, попрощаться, что он сделал, чтобы не подчиняться требованиям администрации и полиции, а призвал других заключенных к неповиновению и его поддержки, якобы там их убивают, — отметил он и подчеркнул, что по пути в камеру заключенный избил женщину-психолога.

Отмечается, что во время бунта заключенные вырвались из камер и смогли отобрать у тюремщиков ключи. Сотрудники СИЗО закрылись в административном здании. По словам Старенького, администрация изолятора не включала тревогу, а ситуация на месте происшествия неконтролируемая.

Старенький добавил, что беспорядки в СИЗО Кропивницкого были и раньше, а руководство изолятора «не было заинтересовано в наведении порядка».

Напомним, в сентябре во Львовской области задержали сбежавших заключенных из Николаева. Во время задержания ранения получил сотрудник полиции.