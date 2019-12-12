Бронежилети. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/ua/n130767-brakovani-bronejylety-dlya-minoborony-sud-vidpustyv-sche-odnogo-pidozruvanogo-dokument.html

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Ще один підозрюваний у закупівлі бракованих бронежилетів для Міністерства оборони вийде із СІЗО. Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва про арешт до 3 січня з можливістю виходу під заставу при внесенні 76 млн грн Михайла Каморянського. Підозрюваному обрано новий запобіжний захід у виді утримання під цілодобовим домашнім арештом.

Про рішення суду повідомив адвокат Каморянського Георгій Тігішвілі, пише LB.ua.

Адвокат додав, що наразі готуються всі документи, необхідні для виходу його підзахисного зі слідчого ізолятора.

Як відомо, начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко, його перший заступник Сергій Почтаренко і начальник управління контролю якості Михайло Каморянський були арештовані з можливістю внесення застави у сумі 76 млн грн. Для заступниці начальника Марченко Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця було обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Чиновники підозрюються у закупівлі 11 тис. бракованих бронежилетів для Міністерства оборони.

Вчора, 11 грудня, Київський апеляційний суд відпустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт Сергія Почтаренка.

Нагадаємо, що Дмитру Марченку була знижена сума застави до 20 млн грн.