Бронежилеты. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/n130767-brakovannye-bronejilety-dlya-minoborony-otpuschen-esche-odin-podozrevaemyy-dokument.html

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Еще один подозреваемый в закупке бракованных бронежилетов для Министерства обороны выйдет из СИЗО. Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева об аресте до 3 января с возможностью выхода под залог при внесении 76 млн грн Михаила Каморянского. Подозреваемому избрана новая мера пресечения в виде содержания под круглосуточным домашним арестом.

О решении суда сообщил адвокат Каморянского Георгий Тигишвили, пишет LB.ua.

Адвокат добавил, что в настоящее время готовятся все документы, необходимые для выхода его подзащитного из следственного изолятора.

Как известно, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский были арестованы с возможностью внесения залога в сумме 76 млн грн. Для заместительницы начальника Марченко Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещественного имущества Василия Саковца была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Все чиновники подозреваются в закупке 11 тыс. бракованных бронежилетов для Министерства обороны.

Вчера, 11 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко.

Напомним, что Дмитрию Марченко была снижена сумма залога до 20 млн грн.