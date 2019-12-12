В Лондоне построят гигантскую сферическую арену с огромным LED-экраном. Фото: theguardian.com

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Ракурс

В Лондоне появится сферический концертный зал, который снаружи будет украшен LED-экраном. Его созданием занимается американская компания Madison Square Garden.

Для строительства MSG Sphere London был выделен участок площадью 1,9 га. Предполагается, что арена будет вмещать более 17 тыс. кресел или более 21 тыс. сидячих и стоячих мест. Внешне она будет похожа на сферу с диаметром 120 м и высотой 90 м. Об этом сообщает The Guardian.

В MSG Sphere London будут проводить концерты, цирковые выступления, торжественные и спортивные мероприятия. Согласно плану, строительство арены должно занять около трех лет и создать более 4 тыс. рабочих мест.

Внутренние стены зала будет украшать огромный светодиодный экран, который позволит проводить мероприятия с эффектом дополненной реальности. Там же разместятся ресторан, ночной клуб, торговые и офисные помещения.

Строительство MSG Sphere London было одобрено мэром Лондона Садиком Ханом. Если проект получит разрешение от всех органов, то этот концертный зал станет крупнейшим в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Милане также планируют построить новый стадион. О его сооружении договорились два футбольных клуба — «Интер» и «Милан».