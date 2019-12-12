У Лондоні побудують гігантську сферичну арену з величезним LED-екраном. Фото: theguardian.com

https://racurs.ua/ua/n130760-u-londoni-pobuduut-gigantsku-sferychnu-arenu-z-velycheznym-led-ekranom-foto.html

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У Лондоні з’явиться сферичний концертний зал, який зовні буде прикрашений LED-екраном. Його створенням займається американська компанія Madison Square Garden.

Для будівництва MSG Sphere London була виділена ділянка площею 1,9 га. Передбачається, що арена вміщуватиме понад 17 тис. крісел або понад 21 тис. сидячих і стоячих місць. Зовні вона буде схожа на сферу з діаметром 120 м і висотою 90 м. Про це повідомляє The Guardian.

У MSG Sphere London проводитимуть концерти, циркові виступи, урочисті та спортивні заходи. За планом, будівництво арени триватиме близько трьох років і створить понад 4 тис. робочих місць.

Внутрішні стіни зали прикрасить величезний світлодіодний екран, який дозволить проводити заходи з ефектом доповненої реальності. Там будуть розміщені ресторан, нічний клуб, торгові й офісні приміщення.

Будівництво MSG Sphere London було схвалено мером Лондона Садіком Ханом. Якщо проект отримає дозвіл від всіх органів, то цей концертний зал стане найбільшим у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що в Мілані також планують побудувати новий стадіон. Про його спорудження домовилися два футбольні клуби — «Інтер» та «Мілан».