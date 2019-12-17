Генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО. Фото: mind.ua

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Дмитрий Марченко, генерал-майор Вооруженных сил Украины, который подозревается в деле о закупке бракованных бронежилетов для армии, вышел из следственного изолятора.

СИЗО Марченко покинул во вторник, 17 декабря. Свой арест генерал назвал попыткой осуществить на него психологическое давление. Об этом он заявил украинским журналистам под стенами следственного изолятора, транслировали событие СМИ.

Военнослужащий подчеркнул, что не причастен к закупкам некачественных «броников» и заявил, что дело против него сфабриковано.

Я займусь своим здоровьем, ибо здесь оно немного пошатнулось, — сообщил о своих планах Марченко после выхода из СИЗО.

Как известно, залог за Дмитрия Марченко внес пятый президент Украины Петр Порошенко. Пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что экс-глава государства самостоятельно внес почти всю сумму, еще более 1 млн грн собрали активисты.

Напомним, Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда в отношении Марченко и уменьшил сумму залога с 76 млн грн до 20 млн грн. Марченко инкриминируют ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти). Его отправили в СИЗО 11 ноября.

Также в деле о закупке некачественных бронежилетов фигурируют топ-чиновники Министерства обороны Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Ольга Капинус и Василий Саковець.