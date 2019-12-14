«ПриватБанк» продадуть після завершення судів, фото — ЕП

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Уряд України має намір продати «ПриватБанк» впродовж найближчих трьох років. Це станеться після того, як суди в Україні та за кордоном ухвалять рішення у справах, які стосуються законності його приватизації.

Про плани Кабміну повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю НВ.

Для «ПриватБанку» у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоб комусь щось продати, треба, щоб хтось це купував, — заявила Маркарова.

За її словами, «ціна завжди пов’язана з ризиком». Кабмін очікує наразі рішення актуальних судових позовів.

Будь-який інвестор буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку (а вони хороші, і це дуже хороший кейс), але й додаткові ризики. І оцінка цих ризиків також буде залежати від загальної ситуації в країні, — вважає міністр.

Шостий апеляційний адміністративний суд в Україні 19 грудня розгляне апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію «ПриватБанку» наприкінці 2016 року.

Наприкінці листопада Ігор Коломойський наголосив, що збирається повернути собі банк або отримати компенсацію. Він звинуватив у націоналізації людей «на кшталт» тодішнього президента України Петра Порошенка і сказав, що «для них необхідно повернути смертну кару».

У жовтні «ПриватБанк» виграв апеляцію на рішення суду першої інстанції у справі проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в Апеляційному суді Англії та Уельсу.

Апеляційний суд визнав, що британський суд має юрисдикцію розглядати відповідний позов «ПриватБанку» щодо шахрайства. У січні 2020 року Лондонський суд розпочне розгляд цієї справи по суті. Буде продовжено запроваджений у грудні 2017 року лондонським судом всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова.