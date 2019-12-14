«ПриватБанк» продадут после завершения судов, фото — ЭП

https://racurs.ua/n130835-pravitelstvo-prodast-privatbank-posle-zaversheniya-sudov-markarova.html

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Правительство Украины намерено продать «ПриватБанк» в течение ближайших трех лет. Это произойдет после того, как суды в Украине и за рубежом примут решения по делам, которые касаются законности его приватизации.

О планах Кабмина сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью НВ.

Для «ПриватБанка» у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать, надо, чтобы кто-то это покупал, — заявила Маркарова.

По ее словам, «цена всегда связана с риском». Кабмин ожидает пока решение актуальных судебных исков.

Любой инвестор будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс), но и дополнительные риски. И оценка этих рисков также будет зависеть от общей ситуации в стране, — считает министр.

Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу украинского государства на предыдущее судебное решение, которое признало незаконной и отменило национализацию «ПриватБанка» в конце 2016 года.

В конце ноября этого года Игорь Коломойский подчеркнул, что собирается вернуть себе банк или получить компенсацию. Он обвинил в национализации людей тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и сказал, что «для них необходимо вернуть смертную казнь».

В октябре «ПриватБанк» выиграл апелляцию на решение суда первой инстанции по делу против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Апелляционный суд признал, что британский суд обладает юрисдикцией рассматривать соответствующий иск «ПриватБанка» о мошенничестве. В январе 2020 года Лондонский суд начнет рассмотрение этого дела по существу. Продолжен и введенный в декабре 2017 года всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова.