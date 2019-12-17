До решения суда по делу ПриватБанка осталось два дня. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n130971-delo-privatbanka-v-nbu-soobschili-chto-budut-delat-v-sluchae-negativnogo-resheniya-suda.html

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Национальный банк Украины признает «ПриватБанк» неплатежеспособным, если апелляционный суд примет негативное для государства решение по делу о национализации.

При этом НБУ будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность «ПриватБанка». При этом все действия будут координироваться с Кабинетом министров. Об этом 17 декабря сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности НБУ, передает «Громадське».

Если будет отменена национализация, это означает двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством, — отметила Рожкова.

При этом банкир заверила, что негативное для государства судебное решение не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

Мы имеем план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немножко сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов… и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ, — добавила она.

Шестой апелляционный административный суд в Украине 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу украинского государства на предыдущее судебное решение, которым было признана незаконной и отменена национализация «ПриватБанка» в конце 2016 года.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен продать «ПриватБанк» в течение ближайших трех лет после завершения судов по делам, которые касаются законности его приватизации.