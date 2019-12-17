Володимир Зеленський розкритикував сутички під ВРУ. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, розкритикував сьогоднішні сутички під час акцій протесту у Києві, які стосувалися створення ринку землі.

Глава держави відзначив, що дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. При цьому він наголосив, що кожен українець має право на мирне зібрання й висловлювання своєї думки. Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, влада впродовж місяців слухає пропозиції стосовно реформ. Український лідер заявив, що під час сьогоднішнього мітингу «звучали не голоси фермерів, а політичні гасла».

Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські. Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей, — написав президент.

Нагадаємо, сьогодні під стінами парламенту відбулися акції протесту проти запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення. Під час мітингу між активістами та поліцією сталися сутички, які завершилися травмуванням близько 20 осіб та затриманням 26 учасників протестів. Згодом затриманих поліція відпустила.