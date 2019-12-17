Сенат США схвалив санкції проти газогону «Північний потік 2». Фото: rg.ru

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Сенат Сполучених Штатів Америки 17 грудня схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік.

Політики підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 млрд дол. За документ голоси віддав 61 сенатор, а ще шестеро голосували проти. Далі проект закону направлять на підпис президентові Дональдові Трампу. Про це повідомляється на сайті Сенату.

Закон запроваджує санкції проти російського газогону «Північний потік-2». Також він передбачає виділення Україні військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про державний оборонний бюджет на 2020 рік. У бюджет включили військову допомогу для України в розмірі 300 млн дол. за програмою безпеки. Ці гроші мають піти на закупку летальної зброї: крилатих ракет для берегової охорони, протикорабельних ракет та протитанкових ракет Javelin.

Нагадаємо, днями німецькі політики майже одностайно збунтувалися після того, як США ввели санкції проти «Північного потоку — 2». Берлін непокоїть доля 350 компаній, залучених до будівництва російського газогону.