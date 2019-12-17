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СБУ повідомила про підозру юристові ДНР. Фото: president.gov.ua

СБУ повідомила про підозру юристці ДНР, яка сприяла знущанню над українськими полоненими (ФОТО)

17 гру 2019, 20:08
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Служба безпеки України повідомила про підозру юристові так званої Донецької народної республіки у сприянні діяльності терористичної організації.

Зловмисниця свого часу працювала у «верховному суді ДНР». Їй загрожує до 15 років за ґратами. Протягом трьох років вона працювала у так званому судовому департаменті невизнаної республіки, де відповідала за виконання вироків українським полоненим. Про це 17 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що згодом вона разом із чоловіком перебралася до Києва. Її співмешканець теж має проблеми із законом — він знаходиться під вартою за рейдерство.

Юристка встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Донеччини. За злочини проти України юристці фейкового суду доведеться відповідати перед судом справжнім, — зазначили в спецслужбі.

Документ: СБУ

Документ: СБУ

Нагадаємо, на російському телеканалі «Росія 1» показали українських військовослужбовців Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова та Сергія Глондаря, які перебувають у полоні бойовиків ДНР.

Джерело: Ракурс


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