СБУ сообщила о подозрении юристу ДНР. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130973-sbu-soobschila-o-podozrenii-uristke-dnr-kotoraya-sposobstvovala-izdevatelstvu-nad-ukrainskimi.html

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении юристу так называемой Донецкой народной республики в содействии деятельности террористической организации.

Злоумышленница в свое время работала в «верховном суде ДНР». Ей грозит до 15 лет за решеткой. В течение трех лет она работала в так называемом судебном департаменте непризнанной республики, где отвечала за выполнение приговоров украинским пленным. Об этом 17 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что впоследствии она вместе с мужем перебралась в Киев. Ее сожитель тоже имеет проблемы с законом — он находится под стражей за рейдерство.

Юристка успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донецкой области. За преступления против Украины юристке фейкового суда придется отвечать перед настоящим судом, — отметили в спецслужбе.

Напомним, на российском телеканале «Россия 1» показали украинских военнослужащих Богдана Пантюшенка, Александра Коринькова и Сергея Глондаря, которые находятся в плену боевиков ДНР.