Трое украинских военнопленных. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n130908-v-rossii-po-televideniu-pokazali-troih-ukrainskih-voennoslujaschih-nahodyaschihsya-v-plenu-dnr.html

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Трое украинских военнослужащих, находящихся в плену у боевиков ДНР, стали героями сюжета, который транслировался на российском телеканале «Россия 1». Пленными оказались Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондарь.

Украинские военнослужащие находятся в плену боевиков с 2015 года, сообщает «Громадське ТБ».

Пантюшенко — командир танка, который был подбит под Донецком в январе 2015 года. Старшина Глондарь и младший сержант Кориньков являются военнослужащими третьего полка спецназначения и попали в плен под Дебальцево в феврале 2015 года. Они сопровождали колонну с ранеными, но отряд попал в засаду. Известно, что они находятся в Макеевской колонии.

Российские телевизионщики в сюжете заявили, что украинские военнопленные внесены в список и будут обменяны на пленных боевиков, если, конечно, такой обмен состоится.

На данный момент никто не может точно сказать, сколько украинских военнослужащих находится в плену у боевиков ДНР. По предварительным данным, таких военнопленных может насчитываться несколько десятков человек.