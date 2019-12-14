Обмен пленными: стало известно, когда согласуют списки удерживаемых лиц

Стало известно, когда согласуют списки на обмен пленными. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n130846-obmen-plennymi-stalo-izvestno-kogda-soglasuut-spiski-uderjivaemyh-lic.html

Ракурс

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря.

Списки удерживаемых лиц должны согласовать после этого заседания. Успеть провести обмен до конца 2019 года будет трудно, но это реально. Об этом представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников заявил в интервью LB.ua.

Резников отметил, что Киев следует тому принципу, когда один украинский гражданин ценнее за сотню сепаратистов или россиян.

Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное — отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена — кого больше или меньше, — нам важны наши люди, — отметил он.

Как известно, предыдущий обмен пленными в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военных моряка, захваченные во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Напомним, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время «нормандского саммита» в Париже достигли предварительной договоренности провести новый обмен пленными до конца 2019 года.