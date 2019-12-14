Обмін полоненими: стало відомо, коли узгодять списки утримуваних осіб

Стало відомо, коли узгодять списки на обмін полоненими. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130846-obmin-polonenymy-stalo-vidomo-koly-uzgodyat-spysky-utrymuvanyh-osib.html

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Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі визначиться з формулою обміну полоненими за підсумками засідання в Мінську 18 грудня.

Списки утримуваних осіб мають узгодити після цього засідання. Встигнути провести обмін до кінця 2019 року буде важко, але це реально. Про це представник України в політичній підгрупі Олексій Резніков заявив в інтерв’ю LB.ua.

Резніков відзначив, що Київ слідує тому принципу, коли один український громадянин цінніший за сотню сепаратистів чи росіян.

Базова ініціатива української делегації була такою: головне — віддайте всіх наших. Ну і заберіть всіх своїх. Ми з цим згодні, причому навіть не будемо сперечатися про домірність обміну — кого більше чи менше, — нам важливі наші люди, — зазначив він.

Як відомо, попередній обмін полоненими у форматі «35 на 35» відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 11 політв’язнів та 24 військові моряки, захоплені під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Нагадаємо, президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час «нормандського саміту» в Парижі досягли попередньої домовленості провести новий обмін полоненими до кінця 2019 року.