Фото року: знімок бійки мишей у лондонському метро обрали найкращим, фото — Wildlife Photography of the Year 2019

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Ракурс

Знімок бійки мишей у лондонській підземці визнали одним із переможців конкурсу «Дика природа 2019» у номінації приз глядацький симпатій.

Фотограф Сем Роулі захопив дивовижний момент, коли дві миші виявилися учасниками кулачного поєдинку на платформі станції метро Лондона. Роулі помітив гризунів і вирішив сфотографувати їх, приготувавши для цього камеру.

Фотограф помітив цю пару, коли вона билася за крихту, яку випадково скинув пасажир метро. Роулі розповів, що згодом миша-переможець втекла зі своїм призом.

Цей фото Роулі назвав «Станційна сутичка» і воно увійшло до списку для вибору кращого на конкурсі Wildlife Photography of the Year 2019. Його учасники представляли знімки дикої природи.

Організатори обрали 25 найкращих знімків, які надходили до лондонського Музею природознавства. Цього року найкраще фото обирають з-поміж 48 тис. заявок зі 100 країн. Голосування закінчується 4 лютого 2020 року.

«Ракурс» повідомляв, що конкурс на найкращу обкладинку Cosmopolitan виграло фото зі 150-кілограмовою моделлю.