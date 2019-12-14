Патріархії УПЦ КП і УАПЦ ліквідовані, фото — Релігійна правда

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Патріархії Української православної церкви Київського патріархату (УПК КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) ліквідовані.

Заяву про юридичне припинення діяльності цих організацій зробив сьогодні на засіданні архієрейського Собору Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній.

У Фейсбук речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря оприлюднив скріншоти, які засвідчують, що процес ліквідації патріархій УПЦ КП та УАПЦ завершився.

Сьогодні у Києві відбувається засідання архієрейського Собору ПЦУ. Митрополити та єпископи Православної церкви України зібралися у національному заповіднику «Софія Київська». 14 грудня минув рік з дня створення єдиної помісної церкви України.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП і створили ПЦУ. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. До складу нової церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

Патріарх УПЦ КП Філарет підписав постанову про ліквідацію цієї церкви, а напередодні Різдва 2019 року ПЦУ отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха. У травні цього року почесний патріарх Філарет заявив про продовження існування Київського патріархату, після чого синод ПЦУ підпорядкував собі усі парафії та монастирі Київського патріархату.