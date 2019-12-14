Патриархии УПЦ КП и УАПЦ ликвидированы, фото — Религиозная правда

https://racurs.ua/n130844-patriarhii-upc-kp-i-uapc-likvidirovany-dokument.html

Ракурс

Патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПК КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) ликвидированы.

Заявление о юридическом прекращении деятельности этих организаций сделал сегодня на заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

В Фейсбук спикер ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря обнародовал скриншоты, которые показывают, что процесс ликвидации патриархій УПЦ КП и УАПЦ завершился.

Сегодня в Киеве проходит заседание архиерейского Собора ПЦУ. Митрополиты и епископы Православной церкви Украины собрались в национальном заповеднике «София Киевская». 14 декабря исполнился год со дня создания единой поместной церкви Украины.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный собор, на котором ликвидировали УПЦ КП и создали ПЦУ. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний. В состав новой церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

Патриарх УПЦ КП Филарет подписал постановление о ликвидации этой церкви, а накануне Рождества 2019 года ПЦУ получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. В мае этого года почетный патриарх Филарет заявил о продолжении существования Киевского патриархата, после чего Синод ПЦУ подчинил себе все приходы и монастыри Киевского патриархата.