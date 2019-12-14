Дело Шеремета: Сенцов прокомментировал задержание атошников и волонтеров, фото — НВ

https://racurs.ua/n130843-ujas-ili-izmena-sencov-prokommentiroval-zaderjanie-atoshnikov-i-volonterov-po-delu-sheremeta.html

Ракурс

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов 14 декабря прокомментировал новости о расследовании убийства российского журналиста Павла Шеремета, а именно объявление подозрений трем предполагаемым фигурантам дела.

Сенцов считает, что речь идет о двух вариантах развития событий: виновности указанных полицией лиц или намерения руководства правоохранительных органов (министра внутренних дел Арсена Авакова) сохранить должность.

Или это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена, — написал Сенцов в Фейсбук.

Он заявил о желании узнать правду, «как и все граждане Украины». Сенцов надеется на справедливый суд и появление новых, «однозначных доказательств», а также на гражданское общество, которое не допустит несправедливости.

«Ракурс» сообщал, что 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения трем озвученным 12 декабря Национальной полицией вероятным фигурантам убийства Шеремета. Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster), а также детский хирург Юлия Кузьменко арестованы на два месяца, а военная медсестра Яна Дугарь отправлена ​​под круглосуточный домашний арест.