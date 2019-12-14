Дело Шеремета: Аваков рассказал о новом фигуранте и неизвестном покровителе убийц, скриншот видео

https://racurs.ua/n130837-avakov-rasskazal-o-novom-figurante-i-neizvestnom-pokrovitele-v-dele-sheremeta-video.html

Ракурс

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о новых подробностях дела убитого журналиста Павла Шеремета. В частности, глава МВД показал фото нового фигуранта и заявил о существовании покровителя убийц Шеремета.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Аваков обнародовал фото женщины, которая якобы привела в действие взрывчатку в центре Киева.

Это девушка в парике, в специальных очках. Затем она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно, — заявил Аваков.

Министр ответил на вопрос о том, имели ли фигуранты прикрытие спецслужб (украинских или иностранных).

Они в разговорах апеллировали к неизвестному покровителю. Есть несколько страниц текста. Покровитель должен был вытянуть и защитить их, — сказал Аваков.

Министр считает, что преступление подготовили «суперпродумано и суперточно».

«Ракурс» сообщал, что 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения трем озвученным 12 декабря Национальной полицией вероятным фигурантам убийства Шеремета.

Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster), а также детский хирург Юлия Кузьменко арестованы на два месяца, а военная медсестра Яна Дугарь отправлена ​​под круглосуточный домашний арест.

Вчера Аваков также заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства Антоненко перед обыском вынесли мину.