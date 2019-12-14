Скандал с Трампом: Белый дом ограничил круг лиц, имеющих доступ к телефонным переговорам президента, фото — "Рубрика"

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Администрация президента США ограничила круг чиновников, имеющих доступ к телефонным переговорам Дональда Трампа.

Слушать разговоры Трампа с лидерами иностранных государств могут отныне только высшие должностные лица Соединенных Штатов, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В круг особо приближенных входят глава Государственного департамента Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малван и его заместитель Роб Блэр. Доступ к стенограммам бесед Трампа также ограничили.

Доступ к телефонным переговорам ограничили, чтобы избежать утечки информации, сообщил один из источников CNN.

Напомним, что 25 июля состоялся телефонный разговор президента США и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента президента США. Трампа заподозрили в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена, вероятного кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года.