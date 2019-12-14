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Скандал із Трампом: Білий дім обмежив коло осіб, які мають доступ до телефонних переговорів президента, фото — "Рубрика"

CNN: Білий дім обмежив коло осіб, які слухатимуть телефонні переговори Трампа

14 гру 2019, 09:20
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Адміністрація президента США обмежила коло чиновників, що мають доступ до телефонних переговорів Дональда Трампа.

Слухати розмови Трампа з лідерами іноземних держав можуть віднині тільки найвищі посадовці Сполучених Штатів, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

До кола особливо наближених входять глава Державного департаменту Майк Помпео, виконуючий обов’язки глави апарату Білого дому Мік Малвані і його заступник Роб Блер. Доступ до стенограм бесід Трампа також обмежили.

Доступ до телефонних переговорів обмежили, щоб уникнути витоку інформації, повідомило одне з джерел CNN.

Нагадаємо, що 25 липня відбулася телефонна розмова президента США і президента України Володимира Зеленського. Ця розмова стала приводом для початку процедури імпічменту президента США. Трампа запідозрили в тому, що він попросив Зеленського розслідувати діяльність Хантера Байдена — сина Джо Байдена, ймовірного кандидата від демократів на президентських виборах 2020 року.


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