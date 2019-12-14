Справа Шеремета: Аваков розповів про нового фігуранта і невідомого покровителя убивць, скріншот відео

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Ракурс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про нові подробиці справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Зокрема, очільник МВС показав фото нового фігуранта і заявив про існування покровителя убивць Шеремета.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» Аваков оприлюднив фото жінки, яка буцімто привела в дію вибухівку в центрі Києва.

Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно, — заявив Аваков.

Міністр відповів на питання про те, чи фігуранти мали прикриття спецслужб (українських або іноземних).

Вони у розмовах апелювали до невідомого покровителя. Є кілька сторінок тексту. Покровитель мав витягнути і захистити їх, — сказав Аваков.

Міністр вважає, що злочин підготували суперпродумано і суперточно.

«Ракурс» повідомляв, що 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи трьом озвученим 12 грудня Національною поліцією ймовірним фігурантам вбивства Шеремета.

Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster), а також дитячий хірург Юлія Кузьменко арештовані на два місяці, а військова медсестра Яна Дугарь відправлена під цілодобовий домашній арешт.

Учора Аваков також заявив, що з квартири підозрюваного у організації вбивства Антоненка перед обшуком винесли міну.