Справа Шеремета: Сенцов прокоментував затримання атошників і волонтерів, фото — НВ

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Ракурс

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов 14 грудня прокоментував новини щодо розслідування вбивства російського журналіста Павла Шеремета, а саме оголошення підозр трьом ймовірним фігурантам справи.

Сенцов вважає, що йдеться про два варіанти розвитку подій: винуватість вказаних поліцією осіб або ж наміру керівництва правоохоронних органів (міністра внутрішніх справ Арсена Авакова) зберегти посаду.

Або це дійсно справа рук цих п’ятьох підозрюваних і це справжній жах, або хтось хоче утриматися на своїй посаді будь-якою ціною, дискредитувавши при цьому атошників і волонтерів. Другий варіант ще гірший, тому що це зрада, — написав Сенцов у Фейсбук.

Він заявив про бажання дізнатися правду, «як і усі громадяни України». Сенцов сподівається на справедливий суд і появу нових, «однозначних доказів», а також на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості.

«Ракурс» повідомляв, що 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи трьом озвученим 12 грудня Національною поліцією ймовірним фігурантам вбивства Шеремета. Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster), а також дитячий хірург Юлія Кузьменко арештовані на два місяці, а військова медсестра Яна Дугарь відправлена під цілодобовий домашній арешт.