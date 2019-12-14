Фото года: снимок драки мышей в лондонском метро выбрали лучшим, фото — Wildlife Photography of the Year 2019

https://racurs.ua/n130845-snimok-draki-myshey-v-londonskom-metro-vybrali-luchshim-v-2019-godu-foto.html

Ракурс

Снимок драки мышей в лондонской подземке признали одним из победителей конкурса «Дикая природа 2019» в номинации приз зрительский симпатий.

Фотограф Сэм Роули захватил в объектив удивительный момент, когда две мыши оказались участниками кулачного поединка на платформе станции метро Лондона. Роули заметил грызунов и решил сфотографировать их, приготовив для этого камеру.

Фотограф заметил эту пару, когда она билась за крошку, которую случайно сбросил пассажир метро. Роули рассказал, что впоследствии мышь-победитель сбежала со своим призом.

Это фото Роули назвал «Станционная схватка» и оно вошло в список для выбора лучшего на конкурсе Wildlife Photography of the Year 2019. Его участники представляли снимки дикой природы.

Организаторы выбрали 25 лучших снимков, поступавших в лондонский Музей естествознания. В этом году лучшее фото выбирают среди 48 тыс. заявок из 100 стран. Голосование заканчивается 4 февраля 2020 года.

«Ракурс» сообщал, что конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью.