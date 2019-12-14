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Фото года: снимок драки мышей в лондонском метро выбрали лучшим, фото — Wildlife Photography of the Year 2019

Снимок драки мышей в лондонском метро выбрали лучшим в 2019 году (ФОТО)

14 дек 2019, 14:26
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Снимок драки мышей в лондонской подземке признали одним из победителей конкурса «Дикая природа 2019» в номинации приз зрительский симпатий.

Фотограф Сэм Роули захватил в объектив удивительный момент, когда две мыши оказались участниками кулачного поединка на платформе станции метро Лондона. Роули заметил грызунов и решил сфотографировать их, приготовив для этого камеру.

Фото года: снимок драки мышей в лондонском метро выбрали лучшим, фото — Wildlife Photography of the Year 2019

Фотограф заметил эту пару, когда она билась за крошку, которую случайно сбросил пассажир метро. Роули рассказал, что впоследствии мышь-победитель сбежала со своим призом.

Это фото Роули назвал «Станционная схватка» и оно вошло в список для выбора лучшего на конкурсе Wildlife Photography of the Year 2019. Его участники представляли снимки дикой природы.

Фото года: снимок драки мышей в лондонском метро выбрали лучшим, фото — Wildlife Photography of the Year 2019

Организаторы выбрали 25 лучших снимков, поступавших в лондонский Музей естествознания. В этом году лучшее фото выбирают среди 48 тыс. заявок из 100 стран. Голосование заканчивается 4 февраля 2020 года.

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

Лучшие фото Wildlife Photography of the Year 2019

«Ракурс» сообщал, что конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью.

Источник: Ракурс


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