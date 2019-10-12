Вадим Пристайко. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n128002-obmin-v-yaznyamy-z-rosiieu-vkluchatyme-try-grupy-osib-prystayko.html

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Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією, про який заявили днями, включатиме три групи осіб.

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Процес обміну наразі перебуває на вирішальній стадії. Другий обмін буде більш складним, ніж перший. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Цей обмін значно більш складний, і він складається з декількох груп людей. Серед них є групи всі, і навіть ще одна група є теж там. Скажемо так, три групи людей, які ми хочемо обміняти, — зазначив Пристайко.

Дату та кількості осіб, які повернуться з Росії додому, очільник МЗС не назвав. Також Пристайко назвав «необхідною частиною процесу» те, що останнім часом на окупованій частині Донбасу та на підконтрольній території України ухвалювалася низка вироків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував проведення масштабного обміну полоненими, який повинен відбутися впродовж 7−13 жовтня. Крім того, очільник МЗС додав, що Росія поверне три українські судна, захоплені у Керченській затоці в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що перший обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією відбувся 7 вересня. Тоді додому повернулися 35 громадян України, які перебували в російському полоні. Серед них були 24 українських військовополонених моряки та 11 політичних в’язнів.